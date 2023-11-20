Накануне, в воскресенье, состоялись телефонные переговоры, в которых участвовали три мировых лидера: Макрон, Нетаньяху и Аббас. Такая информация поступила от пресс-службы Елисейского дворца.
В процессе диалога Макрон указал главе израильского правительства на большое количество жертв среди обычных граждан. Потери мирных жителей напрямую связаны с военными действиями в секторе Газа, уверен французский лидер.
- Глава государства подтвердил поддержку Францией Палестинской администрации, единственной законной власти, представляющей палестинский народ, - подчеркнули в официальном сообщении администрации.
Аббасу же Макрон посоветовал не забывать про атаку ХАМАС против Израиля. Ее совершили 7 октября, так что первыми удар нанесли палестинцы, а число жертв в Израиле достигло 1,4 тысячи.
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