Французские дипломаты из нескольких стран, принадлежащих Ближнему Востоку и Северной Африки, оставили ноту несогласия в сторону президента Франции. Объектом претензий стала поддержка Израиля, а в документе политики требуют от Макрона более взвешенной позиции.

Обращение было направлено послами в МИД и Елисейский дворец. Как говорится в официальном сообщении, Франция в глазах представителей регионов начала утрачивать доверие. Политики также указывают, что все это - последствия позиции президента страны в отношении палестино-израильского конфликта.

На данный момент в МИД Франции отказываются давать комментарии к переписке, считая ее конфиденциальной.