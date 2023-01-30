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  • Опубликована сегодня в 8:25

Эрдоган усомнился в компетенциях Макрона и заявил, что не доверяет французскому президенту

Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, а Париж при этом резко теряет авторитет в международном сообществе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой государства. Макрон ничего не делает для того чтобы поддержать авторитет страны, например, на Африканском континенте.

"Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо также в ближайшее время прекратит все контакты. На очереди Того. Франция быстро теряет свою репутацию в Африке", — приводит слова Эрдогана газета Star.

По словам турецкого лидера, у него было много встреч с Макроном на полях международных саммитов. И всякий раз во время переговоров президент Франции никогда не был честен со своими партнерами.

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