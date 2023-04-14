Минэкономразвития сделало новый прогноз по росту ВВП в России

Согласно новым данным министерства, рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%, что на 0,4% выше прогноза, сделанного в сентябре 2022 года.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что к 2026 году ожидается ускорение роста экономики почти до 3% в год. При этом макропрогноз на 2023 год предполагает инфляцию на уровне 5,3%, что ниже предыдущего прогноза в 5,5%.
Ожидается, что рост реальных заработных плат в России в 2023 году превысит 5%. В предыдущем прогнозе Минэкономразвития рост реальных зарплат в 2023 году ожидался на уровне 2,6%.
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