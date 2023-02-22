Вооруженные силы Украины в результате военных действий близ Донецка нанесли мощный удар санаторию-профилакторию "Солнечный" в Макеевке. По предварительным данным, жертв не обнаружилось, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Также уточняется, что в результате обстрела населенного пункта Александровка погиб мужчина.
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