При строительстве общеобразовательной школы в Магадане в рамках национального проекта "Образование", компания "Строй регион" незаконно получила кредит на сумму 300 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Магаданской области.
В апреле 2022 года правительство Колымы заключило соглашение с ООО НТК "Строй регион" о предоставлении финансирования и его возврате для строительства общеобразовательной школы в микрорайоне № 3 областного центра в рамках национального проекта "Образование". Однако директор строительной компании утаил информацию о финансовом положении фирмы и предоставил поддельное уведомление от налоговой службы об отсутствии задолженности по обязательным платежам.
Как результат, из-за противоправных действий подрядной организации незаконно были переведены средства в размере 300 миллионов рублей, которые находились во владении компании до августа 2022 года.
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