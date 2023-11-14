Следующая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

Максимальная геомагнитная активность пришлась на вторник, 14 ноября, с 18:00 по московскому времени до полуночи. Мощность геоударов достигла двух баллов, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, сообщает News.Ru.

Согласно прогнозам ученых, 15 ноября геомагнитная активность достигнет трех баллов с двух до восьми часов утра. В остальное время магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, и вероятность магнитной бури в эти дни составит 5%.

Когда ожидать сильную магнитную бурю в ноябре?

Сильное геомагнитное возмущение ожидается 22 ноября и будет длиться весь день, достигнув уровня G1. В этот день возможны легкие негативные последствия, такие как головная боль и слабость, а также снижение внимания и появление сонливости.

Такой же прогноз дается на 24 и 25 ноября. 23 ноября магнитосфера будет возбуждена, но не достигнет уровня сильной магнитной бури.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев также предупредил, что до конца года можно ожидать несколько сильных магнитных бурь уровня G3.

"Активность Солнца растет, и мы не предвидим снижения. Еще, как минимум, два года подряд бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года весьма велика", — отметил Богачев.

Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь?

Геомагнитные возмущения оказывают наибольшее воздействие на новорожденных, заявил врач-терапевт и невролог Александр Евдокимов. Младенцы в период магнитных бурь могут быть капризными, часто плакать и испытывать трудности со сном из-за незрелости структур головного мозга. Ухудшение состояния также могут замечать пожилые люди.

Чтобы снизить риски воздействия солнечных вспышек на организм человека, врач рекомендует соблюдать режим труда и отдыха, чтобы разгрузить нервную систему.

"Если человек плохо питается, не соблюдает режим сна, находится в стрессе, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они могут усугубиться, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное воздействие. Я советую не перенапрягать организм и заниматься любимым делом, чтобы нервная система оставалась в равновесии", — подчеркнул Евдокимов.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская также предупредила пенсионеров о том, что в период магнитных бурь у них может быть головокружение.

"Некоторые пожилые люди называют это 'сдвигом по фазе'. Для них это настоящее испытание. Им приходится объяснять, что в таких случаях есть специальные препараты, которые могут помочь пережить природные явления".

Воздействуют ли магнитные бури на интернет и сотовую связь?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что воздействие солнечных бурь не оказывает влияния на сотовую связь и интернет. По его мнению, геомагнитные возмущения могут повлиять только на работоспособность спутниковой и космической связи.

"Это касается только спутниковой связи, космической связи, ультракоротких волн. Если мы говорим о стандартной сотовой связи, она полностью защищена от этого, также как и интернет. Кроме спутника, вряд ли что-то еще может быть затронуто таким образом", — пояснил эксперт.