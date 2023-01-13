"Снегоуборочную технику я не видел": актер Магиленич высказался о плохой уборке зимнего Петербурга

Актер театра "Буфф" Сергей Магиленич рассказал о некачественной уборке снега в Санкт-Петербурге. По словам артиста, бездействие коммунальщиков стало опасно для здоровья горожан.

Как и год назад Северная столица столкнулась со снежным коллапсом. После первых обильных осадков петербуржцы начали публиковать фотографии заснеженных улиц и обледенелых тротуаров. При этом работников коммунальных служб горожане видят крайне редко. В беседе с журналистами Сергей Магиленич подчеркнул, что текущей зимой и вовсе не видел спецтехнику, обещанную губернатором Александром Бегловым.

"Скользко на Пулковском шоссе. Снегоуборочную технику я не видел и скользко давно. Оценка коммунальщикам неудовлетворительная", — отметил актер.

Однако больше всего от бездействия работников Комитета по благоустройству страдают пенсионеры. Артист Небольшого драматического театра Льва Эренбурга Кирилл Семин сообщил, что из-за неубранного льда он не разрешает своей пожилой маме выходить на улицу.

Напомним, перед началом зимы губернатор Беглов рассказал о покупке новой снегоуборочной техники и заявил о якобы полной готовности города к зиме. Однако петербуржцы продолжают ежедневно жаловаться на некачественную очистку города и минимальное количество техники на улицах.