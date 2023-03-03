Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибыл с официальным визитом в Тегеран. Об этом сообщило информационное агентство IRNA.
Известно, что его встретил Бехруз Камалванди, заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по международным делам и правовым вопросам, в аэропорту Мехрабад.
В ближайшее время дополнительная информация о программе визита скоро будет обнародована в СМИ.
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