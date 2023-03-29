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  • Опубликована сегодня в 15:27

МАГАТЭ разрабатывает концепцию защиты Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о разработке концепции защиты Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор отметил, что различные стратегии защиты безопасности АЭС обсуждаются как с Россией, так и с Украиной.

Гросси подчеркнул, что планируемые меры будут направлены на защиту самой станции, а не территории вокруг нее. Концепция развивается.

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