Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о разработке концепции защиты Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор отметил, что различные стратегии защиты безопасности АЭС обсуждаются как с Россией, так и с Украиной.

Гросси подчеркнул, что планируемые меры будут направлены на защиту самой станции, а не территории вокруг нее. Концепция развивается.