"Градостроительная мафия" Петербурга может подвести Смольный под статью после проверки СК РФ

Следственный комитет России начал обыски в Комитете по Государственному Контролю, Использованию и Охране Памятников Истории и Культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), в ходе которых может быть установлена связь администрации Смольного с "градостроительной мафией".

В рамках расследования незаконного сноса исторических зданий в Петербурге 22 августа правоохранительные органы инициировали обыски в КГИОП. Отмечается, что в решении дела заинтересован лично глава СК Александр Бастрыкин, который, как отмечается, взял на контроль все уголовные дела, связанные с так называемой "градостроительной мафией", интересы которой, как писали СМИ, лоббирует губернатор Петербурга Александр Беглов и его подчиненные из Смольного.

Бастрыкин заинтересовался делом о сносе исторических объектов еще в мае 2022 года. Тогда градозащитники призывали уберечь от уничтожения торговые бани Екимовой на Петроградской стороне. Месяц спустя к сотрудникам КГИОП пришли представитель правоохранительных органов из-за незаконного сноса зданий в центре города и в Песочном — дома XIX века, которые на бумаге были оформлены как "новодел".

Ситуация усугубилась, когда в середине августа застройщики пытались снести флигели особняка Салтыковой. После пикета градозащитников неизвестные напали на активиста Олега Мухина, избили его и заставили подписать "отказ от претензий". После нескольких подобных инцидентов, СМИ предположили, что под руководством Беглова в городе на Неве была создана целая система лобби под застройщиков.

Кроме того, градоначальник начал подавлять движения градозащитников в Петербурге и на данный момент находится в лидерах среди всех управленцев Северной столицы по количеству громких уголовных скандалов. Подобного не наблюдалось в городе с 1990 годов. В конечном итоге, по мнению представителей прессы, может подвести чиновников под уголовную статью и после стольких громких дел они могут не отделаться "уголовными сроками".

Стоит также отметить, что при Беглове возросло количество чиновников, которые поместили под арест. Напомним, на прошлой неделе СК задержал экс-врио главы компании "Метрострой" Сергея Харлашкина. Продолжается и дело "снежного карателя", где замешан глава городского дорожного предприятия, а также следствие проводится в отношении топ-менеджеров городского ГУП "Водоконал", подозреваемых в незаконной выдаче разрешений для водоотведения жилых домов в интересах застройщиков.