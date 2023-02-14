Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского по собственному желанию. В театре артист прослужил около 20 лет.
"Не могу назвать точную причину увольнения. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" — прокомментировал свой уход Мадянов.
Актер отметил, что не гонится за званиями.
По словам Мадянова, он не оставляет театр и кино насовсем. Однако играть проходные роли не хочет.
"Выходил на сцену с такими артистами, мама родная! И заслужил их уважение не зазря", — сказал Мадянов.
Сальдо: Наводчики, работающие на украинские власти, быстро перековываются
Они долго не сопротивляются и начинают работать на российских военных.
Норвежская разведка: российские корабли выходят в море с ядерным оружием
Такой шаг совершен впервые за 30 лет: в советское время Северный флот регулярно выходил в море с тактическим ядерным оружием, но с окончания холодной войны о таких случаях известно не было
В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт
Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков