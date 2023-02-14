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  • Опубликована сегодня в 9:08

Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского

Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского по собственному желанию. В театре артист прослужил около 20 лет.

"Не могу назвать точную причину увольнения. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" — прокомментировал свой уход Мадянов.

Актер отметил, что не гонится за званиями.

По словам Мадянова, он не оставляет театр и кино насовсем. Однако играть проходные роли не хочет.

"Выходил на сцену с такими артистами, мама родная! И заслужил их уважение не зазря", — сказал Мадянов.

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