В Мадриде рассматривают дело о секснасилии со стороны экс-руководителя испанского футболв

Испанская прокуратура обратилась к судье, расследующему дело о сексуальном насилии, связанном с бывшим президентом Федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом, с просьбой ограничить его перемещения и общение с футболисткой Дженни Эрмосо на протяжении 500 метров во время расследования.
Представители адвоката Дженни Эрмосо, в свою очередь, подчеркивают, что действия Рубиалеса, в том числе поцелуй без согласия, были "унизительными" и "пострадавшими". Государственный представитель по борьбе с гендерным насилием, Виктория Роселл, отметила, что потребность в принятии мер предосторожности в отношении Рубиалеса важна из-за предполагаемой агрессии и принуждения, которые могли затронуть Эрмосо.
Луис Рубиалес появился перед судом и дал показания, отвергая обвинения в принуждении и отсутствии согласия во время поцелуя. Весь процесс вызвал значительное внимание общественности и средств массовой информации. Рубиалес стал фигурой, вынуждающей общество обсудить права женщин и проблемы гендерного насилия, особенно в спорте.
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