Президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности предположил, что Россия и Украина еще не готовы к спокойному диалогу. Он также отметил, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета РФ.

"Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность"

Ранее на этой же конференции президент Украины Владимир Зеленский Президент во время своего онлайн-выступления зявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС.