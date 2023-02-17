Президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности предположил, что Россия и Украина еще не готовы к спокойному диалогу. Он также отметил, что устойчивый мир в Европе невозможен без учета РФ.
"Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность"
Ранее на этой же конференции президент Украины Владимир Зеленский Президент во время своего онлайн-выступления зявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС.
Зеленский: "Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО"
Глава Украины также попросил западные страны не идти на поводу у России и ни при каких обстоятельствах не соглашаться на компромисс
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