Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

"Эпоха Franceafrique истелка" - сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Габон. Такая политика означала неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке. Вместо нее будет формироваться новое сбалансированное партнерство.

"Я нахожусь здесь с целью построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага"

Макрон также отметил, что Франция не стремится получить контроль над внутренней политикой Габона, а его визит призван "не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу".