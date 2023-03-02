Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

"Эпоха Franceafrique истелка" - сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Габон. Такая политика означала неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке. Вместо нее будет формироваться новое сбалансированное партнерство.
"Я нахожусь здесь с целью построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага"
Макрон также отметил, что Франция не стремится получить контроль над внутренней политикой Габона, а его визит призван "не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу".
На Донецком направлении уничтожено около 270 украинских военных
ВС России также разгромили значительное количество передвижной техники и военных сооружений
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Премьер-министра также сообщила о предоставлении всесторонней поддержки южноазиатской стране
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.