В автомобиле российского гражданина было обнаружено два пулемета

В Подмосковье в салоне автомобиля были обнаружены два старинных пулемета, как сообщает MK.RU.
Согласно данным издания, происшествие имело место в Дмитровском городском округе 8 октября. Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 38-летний гражданин России. В ходе обыска автомобиля были обнаружены два пулемета, принадлежащие первой половине XX века.
У мужчины изъяли пулемет Шпагина, выпущенный в 1941 году, а также пулемет Дегтярева, который датируется 1927 годом выпуска. В настоящее время проводится расследование происшествия. Пока неизвестно, откуда у россиянина появилось это оружие и с какой целью он перевозил его в автомобиле.
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