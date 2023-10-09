В автомобиле российского гражданина было обнаружено два пулемета

В Подмосковье в салоне автомобиля были обнаружены два старинных пулемета, как сообщает MK.RU.

Согласно данным издания, происшествие имело место в Дмитровском городском округе 8 октября. Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 38-летний гражданин России. В ходе обыска автомобиля были обнаружены два пулемета, принадлежащие первой половине XX века.

У мужчины изъяли пулемет Шпагина, выпущенный в 1941 году, а также пулемет Дегтярева, который датируется 1927 годом выпуска. В настоящее время проводится расследование происшествия. Пока неизвестно, откуда у россиянина появилось это оружие и с какой целью он перевозил его в автомобиле.