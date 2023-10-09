Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 101,3598
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 107,0322
В автомобиле российского гражданина было обнаружено два пулемета
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:46

В автомобиле российского гражданина было обнаружено два пулемета

В Подмосковье в салоне автомобиля были обнаружены два старинных пулемета, как сообщает MK.RU.

Согласно данным издания, происшествие имело место в Дмитровском городском округе 8 октября. Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 38-летний гражданин России. В ходе обыска автомобиля были обнаружены два пулемета, принадлежащие первой половине XX века.

У мужчины изъяли пулемет Шпагина, выпущенный в 1941 году, а также пулемет Дегтярева, который датируется 1927 годом выпуска. В настоящее время проводится расследование происшествия. Пока неизвестно, откуда у россиянина появилось это оружие и с какой целью он перевозил его в автомобиле.

Мир

В Конгрессе признают, что атака ХАМАС на Израиль — провал США

В Конгрессе признают, что атака ХАМАС на Израиль — провал США

Атака ХАМАС на Израиль была не только провалом для израильской разведки, но также для Соединенных Штатов, заявил Кевин Маккарти.

Читать полностью
Президент Германии встревожен демонстрацией в поддержку ХАМАС в Берлине

Президент Германии встревожен демонстрацией в поддержку ХАМАС в Берлине

﻿Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил своё негодование и тревогу по поводу праздничной демонстрации в поддержку ХАМАС, которая прошла в Берлине.

Читать полностью

Общество

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

П﻿евица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".

Читать полностью
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

﻿Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.

Читать полностью

Новости