На объекте критической инфраструктуры в Львовской области случился взрыв в результате ночного обстрела. Возник пожар, который удалось потушить, пострадавших не было, сообщил глава военной администрации Максим Козицкий.

Напомним, что ночью с 15 на 16 февраля правительство Украины объявило о начале воздушной тревоги в связи с началом непрерывных нападений в Львовской, Полтавской и Запорожской областях