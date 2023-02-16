На объекте критической инфраструктуры в Львовской области случился взрыв в результате ночного обстрела. Возник пожар, который удалось потушить, пострадавших не было, сообщил глава военной администрации Максим Козицкий.
Напомним, что ночью с 15 на 16 февраля правительство Украины объявило о начале воздушной тревоги в связи с началом непрерывных нападений в Львовской, Полтавской и Запорожской областях
Силы ПВО Севастополя сбили два украинских беспилотника
Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев в своём Telegram-канале
Литва приостановила транспортное движение на границе с Белоруссией
Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии, заявив, что такой шаг со стороны Литвы никак не был обоснован
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков