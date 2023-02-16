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  • Опубликована сегодня в 9:06

Ночной обстрел в Львовской области закончился взрывом на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Львовской области случился взрыв в результате ночного обстрела. Возник пожар, который удалось потушить, пострадавших не было, сообщил глава военной администрации Максим Козицкий.

Напомним, что ночью с 15 на 16 февраля правительство Украины объявило о начале воздушной тревоги в связи с началом непрерывных нападений в Львовской, Полтавской и Запорожской областях

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