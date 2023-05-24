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Лужа на луже: петербуржцы жалуются на нерешенную проблему ливневых канализаций
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  • Опубликована сегодня в 9:19

Лужа на луже: петербуржцы жалуются на нерешенную проблему ливневых канализаций

Прошедшие в Петербурге грозы снова подсветили проблему нечищенных ливневок и их затянувшейся модернизации, которой губернатор Александр Беглов обещал заняться еще в 2019 году.

Первые серьезные весенние дожди привели к тому, что на портале "Наш Санкт-Петербург" появились десятки свежих жалоб на отсутствие водоотведения во всех городских районах. Смольный при этом годами не может привести ливневки в порядок.

Жители Приморского района жалуются на огромную лужу, которая мешает пешеходам и вынуждает уклоняться от летящих из-под колес проезжающих машин грязных брызг.

Лужа на луже: петербуржцы жалуются на нерешенную проблему ливневых канализаций. 11480.jpeg

На Торфяной дороге несколько дней сохраняется лужа у обочины, на которую пожаловались уже несколько раз. В Калининском районе лужи регулярно образуются вдоль проезжей части из-за отсутствия грамотного водоотведения.

А в Выборгском районе "искусственное озеро" заставляет переходов обходить его, залезая на газон.

"Неужто нельзя просто немного прокопать в этих местах скопления воды? Проблема исчезнет!", - жалуются местные жители.

Лужа на луже: петербуржцы жалуются на нерешенную проблему ливневых канализаций. 11481.jpeg

Серьезно влияет на все и отсутствие модернизации ливневых канализаций. Заняться ей губернатор Александр Беглов обещал еще в 2019 году. Скоро этому предвыборному слову политика исполнится ровно четыре года и ситуация за это время не стала лучше.

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