Ученые: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток

Исследование, опубликованное в JSCAI, выявило, что механическое удаление тромба из легочной артерии с использованием катетера эффективно и безопасно восстанавливает кровоток. Эксперимент включал 63 участника с высоким риском тромбоэмболии легочной артерии.

У 72,6% изначально наблюдалось учащенное сердцебиение, но после процедуры частота пульса снизилась. 42,4% пациентов были достаточно стабильными для выписки в день процедуры, и в течение 48 часов не произошло летальных исходов или серьезных нежелательных явлений.

Авторы подчеркнули эффективность механической тромбэктомии как первичного метода лечения при тромбоэмболии легочной артерии высокого риска, подчеркивая способность процедуры быстро восстанавливать кровоток и предотвращать фатальные осложнения, сообщает Газета.Ру.