Российские ученые выяснили, как вейпинг воздействует на легкие

Механизм воздействия паров электронных сигарет на легкие млекопитающих был изучен учеными Саратовского государственного университета (СГУ) в сотрудничестве с коллегами из Томского государственного университета (ТГУ). Согласно результатам исследования, открытые эффекты подтверждают возможность медицинского применения вейпов на основе глицерина и пропиленгликоля для улучшения контраста оптического изображения легочной ткани. Эти результаты были опубликованы в Diagnostics, сообщает РИА Новости.

Ученые использовали "пассивную вейп-камеру" для проведения экспериментов на лабораторных крысах, которые вынужденно вдыхали смеси пропиленгликоля и глицерина.

"При однократном вдыхании паров электронной жидкости происходят временные и обратимые изменения структуры тканей легких, делая их оптически более прозрачными", — пояснила доцент кафедры оптики и биофотоники Института физики СГУ Ирина Янина.

Гистологическое исследование образцов выявило эмфизематозное расширение альвеол, утолщение альвеолярных перегородок и плазмо-пропитывание. Увеличение плотности упаковки структуры легочной ткани обеспечило более высокий контраст изображений оптической когерентной томографии.

"Разработанные методы оптического просветления с использованием паров электронной жидкости могут быть использованы для исследований легких методами эндоскопической оптической когерентной томографии и других методов эндоскопической оптической спектроскопии и визуализации", — сообщил член-корреспондент РАН, директор научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.

Университет отметил, что долгосрочные последствия вдыхания паров электронной жидкости пока не исследованы полностью, но если однократное вдыхание вызывает обратимые изменения, то многолетнее может привести к необратимым патологическим изменениям в легочной ткани. Научный коллектив планирует продолжить исследования, расширив приборную базу в рамках стратегического проекта СГУ "Технологии персонализированной медицины" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".