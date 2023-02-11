Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует официальный визит в Иран. Такая информация стала известна из поздравления лидера страны Восточной Европы главе Ирана Ибрагиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции.

"Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня"

Ранее, в декабре 2022 года, посол Ирана в Минске Саид Яри заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).