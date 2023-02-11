Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует официальный визит в Иран. Такая информация стала известна из поздравления лидера страны Восточной Европы главе Ирана Ибрагиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции.
"Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня"
Ранее, в декабре 2022 года, посол Ирана в Минске Саид Яри заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Белый дом: Байден посетит Польшу 20 февраля
Пройдет встреча президент Америки с лидером Польши Анджеем Дуда, где представители двух стран обсудят двусторонние отношения, а также меры по усилению поддержки Украины
Луис Инасиу Лула да Силва: предоставление Бразилией вооружений Украине означало бы присоединение страны к конфликту
Лидер Бразилии не стремится участвовать в военном конфликте. Как он сказал: "Я не хочу вступать в войну, я хочу покончить с войной"
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер".
«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей
Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко