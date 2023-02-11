Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 72,7923
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 78,0542
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:56

Лукашенко: "Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует официальный визит в Иран. Такая информация стала известна из поздравления лидера страны Восточной Европы главе Ирана Ибрагиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции.

"Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня"

Ранее, в декабре 2022 года, посол Ирана в Минске Саид Яри заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Мир

Белый дом: Байден посетит Польшу 20 февраля

Пройдет встреча президент Америки с лидером Польши Анджеем Дуда, где представители двух стран обсудят двусторонние отношения, а также меры по усилению поддержки Украины

Читать полностью

Луис Инасиу Лула да Силва: предоставление Бразилией вооружений Украине означало бы присоединение страны к конфликту

Лидер Бразилии не стремится участвовать в военном конфликте. Как он сказал: "Я не хочу вступать в войну, я хочу покончить с войной"

Читать полностью

Общество

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена вн﻿утренняя идеология ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей

Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко

Читать полностью

Новости