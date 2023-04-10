К текущему моменту идут переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром обороны России Сергеем Шойгу, где оба политика обсуждают безопасности своих государств. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.
"В развитие переговоров и договорённостей с президентом России - Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности"
Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.
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