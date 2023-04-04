В период с 5 по 6 апреля состоится рабочая поездка президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

По сведениям СМИ, Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространестве.