Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что государство готовится производить самолеты-штурмовики, которые "себя хорошо в Украине показывали". Для этого им необходима малая поддержка со стороны РФ.
Ранее Алексей Русских, губернатор Ульяновской области заявил о готовности предприятий региона участвовать в совместном с Белоруссией производстве самолетов, на что Лукашенко проявил заинтересованность.
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