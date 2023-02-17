Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что государство готовится производить самолеты-штурмовики, которые "себя хорошо в Украине показывали". Для этого им необходима малая поддержка со стороны РФ.

Ранее Алексей Русских, губернатор Ульяновской области заявил о готовности предприятий региона участвовать в совместном с Белоруссией производстве самолетов, на что Лукашенко проявил заинтересованность.