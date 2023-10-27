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Президент Белоруссии призывает к немедленному прекращению боев на Украине и началу переговоров
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  • Опубликована сегодня в 13:52

Президент Белоруссии призывает к немедленному прекращению боев на Украине и началу переговоров

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выразил призыв к немедленному прекращению боев на Украине и началу переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Он подчеркнул важность отсутствия предварительных условий и восстановления коммуникаций для обеспечения мира на земле.

Лукашенко также отметил, что намеки со стороны США указывают на необходимость ограничения оказываемой Украине помощи.

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