Президент Белоруссии призывает к немедленному прекращению боев на Украине и началу переговоров

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выразил призыв к немедленному прекращению боев на Украине и началу переговоров о мирном урегулировании конфликта.
Он подчеркнул важность отсутствия предварительных условий и восстановления коммуникаций для обеспечения мира на земле.
Лукашенко также отметил, что намеки со стороны США указывают на необходимость ограничения оказываемой Украине помощи.
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