Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто предложил провести встречу главы России Владимира Путина и лидера Америки Джо Байдена в Минске, тем самым, по мнению политика, появилась бы возможность завершения конфликта. Слова Лукашенко привело телеграфное информационное агентство БЕЛТА.
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Глава Белоруссии с уверенностью отметил, что российский президент принял бы участие в такой встрече, что нельзя сказать о главе США.
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