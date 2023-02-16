Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто предложил провести встречу главы России Владимира Путина и лидера Америки Джо Байдена в Минске, тем самым, по мнению политика, появилась бы возможность завершения конфликта. Слова Лукашенко привело телеграфное информационное агентство БЕЛТА.

«И вот здесь в вашем присутствии мы втроём... сядем и решим всю проблему»

Глава Белоруссии с уверенностью отметил, что российский президент принял бы участие в такой встрече, что нельзя сказать о главе США.