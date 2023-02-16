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  • Опубликована сегодня в 13:55

Лукашенко готов устроить встречу Путина и Байдена в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто предложил провести встречу главы России Владимира Путина и лидера Америки Джо Байдена в Минске, тем самым, по мнению политика, появилась бы возможность завершения конфликта. Слова Лукашенко привело телеграфное информационное агентство БЕЛТА.

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Глава Белоруссии с уверенностью отметил, что российский президент принял бы участие в такой встрече, что нельзя сказать о главе США.

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