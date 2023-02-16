Лидер Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпин. По словам китайской стороны, лидер восточноевропейской республики будет радушно принят.
«В первых числа марта. Си Цзиньпин пригласил»
На данный момент активно развивается комплекс белорусско-китайских отношений, между двумя странами упрочняются связи на международной арене.
Глава МИД Саудовской Аравии в ближайшее время посетит Дамаск
Это будет его первый визит с момента начала в Сирии Гражданской войны
Минобороны России: уничтожены четыре склада ВСУ на Херсонском направлении
Также были поражены гаубицы "Акация" и "Мста-Б"
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.
Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер отозвал ходатайство о замене срока работами
Если бы сейчас его ходатайство начали рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен.