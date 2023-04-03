На территории Луганска находятся более тысячи жителей без жилого теплоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил замгендиректора предприятия "Луганскгаз" Виталий Борзов, добавив, что 14 котельных установок города остаются без электрического сопровождения.
Напомним, что ВСУ с начала года выпустили по территории ЛНР более 100 снарядов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
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