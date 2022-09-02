Ополченцы вспомнили, как "ЧВК Вагнера" штурмовали Луганский аэропорт

Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) остановило готовящееся нападение киевского режима на столицу ЛНР и дальнейшее продвижение неонацистов к российской границе и Донецку. Спустя восемь лет выяснилось, что штурм важнейшего стратегического объекта осуществили 60 бойцов "ЧВК Вагнера".

Киев использовал ЛАП для накопления вооружений, боеприпасов и живой силы, с его территории шли обстрелы населенных пунктов ЛНР. Готовилось наступление на Луганск, отрезанной от России ЛНР предстояло остаться без помощи добровольцев. Расправу над русскоязычным населением Донбасса удалось предотвратить во многом благодаря освобождению Луганского аэропорта.

Долгое время считалось, что операция проводилась луганским ополчением, однако непосредственные участники событий раскрыли подробности героического штурма. Восемь лет назад, 1 сентября 2014 года, всего 60 "вагнеровцев" выбили 800 неонацистов ВСУ из Луганского аэропорта.

"Это был шедевр, настоящий шедевр. Я тогда воевал у Фомы, в Краснодоне. Нас подняли, мы поехали в аэропорт, сказали: будем брать. Но мы не доехали, встали в третьей или во второй линии обороны. Задача была сдержать наступление укропов, если они попрут. Поэтому мы наблюдали все со стороны, что там происходило", — поделился воспоминаниями бывший ополченец с позывным Грим.

Он назвал операцию "настоящим адом". По его словам, велась просто "сумасшедшая стрельба".

"Потом уже, когда основная фаза закончилась, нас завели в аэропорт, сказали его занимать. И только тогда я, смог посмотреть, что там было. Ну, как было. Видел, просто тела, ну, и все такое. Потом уже наши говорили, что это мы заняли аэропорт, а я не понимаю, что ли, что мы зашли уже когда все было чисто. А парни [из "ЧВК Вагнера"] реально отработали шедеврально. Они боги войны. Дай Бог им здоровья!", — добавил он.

Потеря Луганского аэропорта сорвала планы Киева по силовому захвату ЛНР, да и всего Донбасса, не желающего принимать новое правительство, пришедшее к власти путем военного переворота. Украинский режим вынужденно сел за стол переговоров и боевые действия на какое-то время удалось прекратить. Однако главным результатом победы "вагнеровцев" можно считать предотвращение геноцида русских на территории ЛДНР.