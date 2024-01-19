Медсестры и фельдшеры детской поликлиники написали коллективное обращение президенту России — Владимиру Путину, Михаилу Мишустину (председателю правительства) и Антону Алиханову (губернатору Калининградской области), в котором пожаловались на низкие зарплаты (средняя зарплата — 30 000), а так же на невыплату новогодней премии.

Под письмом подписалось более 60 сотрудников, которое также направлено в прокуратуру области для разбирательства. Медицинские работники попросили поднять плату до размера не ниже средней по области.

Одна из сотрудниц поделилась, что тех, кто подписался под обращением, уже стали вызывать и грозить за самоуправство, но у них