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Медики Калининграда пожаловались Путину на низкую зарплату
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  • Опубликована сегодня в 12:23

Медики Калининграда пожаловались Путину на низкую зарплату

Медсестры и фельдшеры детской поликлиники написали коллективное обращение президенту России — Владимиру Путину, Михаилу Мишустину (председателю правительства) и Антону Алиханову (губернатору Калининградской области), в котором пожаловались на низкие зарплаты (средняя зарплата — 30 000), а так же на невыплату новогодней премии.

Под письмом подписалось более 60 сотрудников, которое также направлено в прокуратуру области для разбирательства. Медицинские работники попросили поднять плату до размера не ниже средней по области.

Одна из сотрудниц поделилась, что тех, кто подписался под обращением, уже стали вызывать и грозить за самоуправство, но у них

"Накипело. Мало того, что убрали стимулирующие, так еще и не доплачивают за систематические переработки" — поделилась медсестра детской поликлиники.

"Многие увольняются с поликлиники, и это при нехватки кадров" — жалуются работники в письме.

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