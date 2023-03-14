Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерее "Русское лото". Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина узнал о своей победе, когда смотрел шоу "Новогодний миллиард" вместе со своей супругой.

Первые несколько дней счастливая пара не могла осознать, что произошло, поэтому за выигрышем они обратились не сразу.

Победителю придется заплатить не малый налог, поэтому его выигрыш составить 850,1 млн рублей.

"Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выжидали, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что вмиг стану миллиардером, тем более — что выиграю в лотерею", — отметил победитель.

На выигранные деньги мужчина планирует погасить кредиты и купить новый автомобиль.