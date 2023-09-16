В Евпатории найден дрон с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт"

Украинская певица Ани Лорак снова оказалась в центре внимания из-за потенциального скандала, о котором сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

Согласно информации, на одном из дронов, который упал в Евпатории, была обнаружена надпись, связанная с певицей. На опубликованных кадрах видно слова: "Ани Лорак, спасибо за борт".

Недавно Ани Лорак вынуждена была высказаться после обвинений, которые были высказаны в ее адрес общественным деятелем Виталием Бородиным. Артистка подчеркнула, что она намеренно избегает участия в политических обсуждениях и вопросах, связанных с политикой.