В Евпатории найден дрон с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт"

Украинская певица Ани Лорак снова оказалась в центре внимания из-за потенциального скандала, о котором сообщает Telegram-канал "Mash на волне".
Согласно информации, на одном из дронов, который упал в Евпатории, была обнаружена надпись, связанная с певицей. На опубликованных кадрах видно слова: "Ани Лорак, спасибо за борт".
Недавно Ани Лорак вынуждена была высказаться после обвинений, которые были высказаны в ее адрес общественным деятелем Виталием Бородиным. Артистка подчеркнула, что она намеренно избегает участия в политических обсуждениях и вопросах, связанных с политикой.
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