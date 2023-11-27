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Выяснено, какие показатели крови связаны с продолжительностью жизни
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  • Опубликована сегодня в 13:58

Выяснено, какие показатели крови связаны с продолжительностью жизни

По последнему исследованию, у людей, достигших возраста 100 лет и старше, часто наблюдаются низкие уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови. Работа, опубликованная в журнале GeroScience, основана на анализе данных 44 636 человек, прошедших обследование в Центральной лаборатории автоматизации в Стокгольме с 1985 по 1996 год. Из них 1224 человека прожили сто лет, и их показатели крови отслеживались до конца 2020 года. В ходе исследования анализировались 12 биомаркеров, включая мочевую кислоту для оценки уровня воспаления, общий холестерин и глюкозу для оценки метаболизма, а также другие факторы, связанные с функциями печени, почек и общим здоровьем, сообщает Газета.Ру.

Долгожители обладали более низкими, но не крайне низкими уровнями глюкозы, мочевой кислоты и креатинина по сравнению с теми, кто не достиг ста лет. В целом уровни биомаркеров крови у этой группы реже выходили за пределы нормального диапазона, чем у других. Эти различия в показателях были отмечены уже в возрасте 65 лет.

Ученые отмечают, что все изученные показатели крови зависят от образа жизни и могут быть изменены. Например, высокий уровень мочевой кислоты часто связан с чрезмерным употреблением алкоголя и мяса, а снижению уровня глюкозы и креатинина может способствовать любая активность, в том числе обычная, не связанная с тренировками.

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