Выяснено, какие показатели крови связаны с продолжительностью жизни

По последнему исследованию, у людей, достигших возраста 100 лет и старше, часто наблюдаются низкие уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови. Работа, опубликованная в журнале GeroScience, основана на анализе данных 44 636 человек, прошедших обследование в Центральной лаборатории автоматизации в Стокгольме с 1985 по 1996 год. Из них 1224 человека прожили сто лет, и их показатели крови отслеживались до конца 2020 года. В ходе исследования анализировались 12 биомаркеров, включая мочевую кислоту для оценки уровня воспаления, общий холестерин и глюкозу для оценки метаболизма, а также другие факторы, связанные с функциями печени, почек и общим здоровьем, сообщает Газета.Ру.
Долгожители обладали более низкими, но не крайне низкими уровнями глюкозы, мочевой кислоты и креатинина по сравнению с теми, кто не достиг ста лет. В целом уровни биомаркеров крови у этой группы реже выходили за пределы нормального диапазона, чем у других. Эти различия в показателях были отмечены уже в возрасте 65 лет.
Ученые отмечают, что все изученные показатели крови зависят от образа жизни и могут быть изменены. Например, высокий уровень мочевой кислоты часто связан с чрезмерным употреблением алкоголя и мяса, а снижению уровня глюкозы и креатинина может способствовать любая активность, в том числе обычная, не связанная с тренировками.
В Китае начался монтаж первой фазы подводного центра хранения и обработки данных, который считается первым в мире
Размещение центра происходит в непосредственной близости от побережья острова Хайнань. На специальной площадке на дне моря устанавливают несколько герметичных контейнеров с передовым оборудованием, как показано в репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV).
Ди Каприо поделился, как Шерон Стоун помогла его карьере
Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла его карьере, оплатив гонорар за его важную роль. В 1995 году Стоун потребовала, чтобы режиссер Сэм Рейми взял молодого Ди Каприо, едва 20-летнего, на роль в вестерне "The Quick and the Dead".
В Соединенных Штатах Америки обнаружен наиболее ранний признак развития болезни Альцгеймера
Исследователи отметили, что предвестие болезни Альцгеймера связано с уменьшением размеров гиппокампа – участка мозга, ответственного за память, эмоции и пространственную ориентацию.
Исследователи из США опровергли положительное воздействие вегетарианства и веганства на продление срока жизни
Основными причинами преждевременной смерти многих людей являются сердечно-сосудистые, метаболические заболевания и рак, часто обусловленные неправильным питанием. За последние десятилетия вегетарианская и веганская диеты стали популярными, основываясь на предполагаемых благотворных эффектах для здоровья и окружающей среды.