Ученые обнаружили признаки хронического системного воспаления у одиноких людей

В исследовании, в которое включили данные 8,5 тысячи человек, установлено, что одиночество является независимым фактором риска преждевременной смерти от всех причин. Исследователи из Гринвичского университета и коллеги из Великобритании и Дании выяснили, что у одиноких пациентов медианный уровень suPAR (показатель хронического воспаления) существенно выше, чем у других.
Проспективное наблюдение также показало, что социальная изоляция в детстве связана с повышенными уровнями всех трех маркеров воспаления взрослой жизни, особенно выраженно в случае suPAR. Таким образом, одиночество и социальная изоляция ассоциируются с признаками хронического системного воспаления у взрослых, в том числе у пациентов и общей популяции, сообщает N + 1.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче
Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.