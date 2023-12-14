Ученые обнаружили признаки хронического системного воспаления у одиноких людей

В исследовании, в которое включили данные 8,5 тысячи человек, установлено, что одиночество является независимым фактором риска преждевременной смерти от всех причин. Исследователи из Гринвичского университета и коллеги из Великобритании и Дании выяснили, что у одиноких пациентов медианный уровень suPAR (показатель хронического воспаления) существенно выше, чем у других.

Проспективное наблюдение также показало, что социальная изоляция в детстве связана с повышенными уровнями всех трех маркеров воспаления взрослой жизни, особенно выраженно в случае suPAR. Таким образом, одиночество и социальная изоляция ассоциируются с признаками хронического системного воспаления у взрослых, в том числе у пациентов и общей популяции, сообщает N + 1.