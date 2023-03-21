Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что киевскому режиму будут переданы снаряды с объединенным ураном. Об этом сообщается на сайте парламента Соединенного Королевства.
Использование объединенного урана в боеприпасах позволяет снарядам высокое бронебойное действие.
Подобные боеприпасы регулярно применяются в вооруженных конфликтах, в частности в агрессии США против Ирака и Югославии.
На сегодняшний день данный вид вооружения не признается химическим оружием, поэтому его применение не запрещено международными конвенциями.
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