Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что киевскому режиму будут переданы снаряды с объединенным ураном. Об этом сообщается на сайте парламента Соединенного Королевства.

Использование объединенного урана в боеприпасах позволяет снарядам высокое бронебойное действие.

Подобные боеприпасы регулярно применяются в вооруженных конфликтах, в частности в агрессии США против Ирака и Югославии.

На сегодняшний день данный вид вооружения не признается химическим оружием, поэтому его применение не запрещено международными конвенциями.