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  • Опубликована сегодня в 16:54

В Минобороны Великобритании обвинили Россию в дезинформации по поводу поставок боеприпасов с объединенным ураном

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что вооруженные силы страны на протяжении десятилетий применяют боеприпасы с объединенным ураном. Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что это стандартный компонент, которые не имеет отношение к ядерному оружию. В оборонном ведомстве Соединенного Королевства объявили Россию в дезинформации.

Тем не менее Лондон не стал уточнять, откуда они взяли сведения о том, что Москва обвиняла Великобританию в поставках ядерного оружия киевскому режиму.

Напомним, ранее власти России на различном уровне, в том числе на уровне президента страны Владимира Путина заявили, что поставки боеприпасов с объединенным ураном Украине приведут к ответной реакции со стороны России.

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