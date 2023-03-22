Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что вооруженные силы страны на протяжении десятилетий применяют боеприпасы с объединенным ураном. Об этом сообщает РБК.
Утверждается, что это стандартный компонент, которые не имеет отношение к ядерному оружию. В оборонном ведомстве Соединенного Королевства объявили Россию в дезинформации.
Тем не менее Лондон не стал уточнять, откуда они взяли сведения о том, что Москва обвиняла Великобританию в поставках ядерного оружия киевскому режиму.
Напомним, ранее власти России на различном уровне, в том числе на уровне президента страны Владимира Путина заявили, что поставки боеприпасов с объединенным ураном Украине приведут к ответной реакции со стороны России.
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