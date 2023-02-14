На Украине с начала специальной военной операции был ликвидирован восьмой наемник, имеющий подданство Великобритании. Об этом сообщает Sky News
Правительство королевства решило оказать поддержку британскому боевику. Кроме того, оно находится в контакте по данному вопросу с киевским режимом.
Напомним, ранее в январе 2023 года Лондон признал, что в районе Соледара были уничтожены два других боевика, являющихся подданными Великобритании.
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