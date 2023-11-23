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  • Опубликована сегодня в 17:03

Сервис "2ГИС" предоставляет возможность пользователям обмениваться своим местоположением с друзьями

2ГИС предоставляет возможность обмениваться своим местоположением со знакомыми после добавления друг друга в список контактов. Функция "Друзья на карте" теперь доступна в приложении "2ГИС" для устройств iOS и Android. Эту инновацию можно активировать по персональной ссылке-приглашению, как было сообщено на презентации сервиса в Доме Пашкова.

В текущем году "2ГИС" не только сделали карты более реалистичными, придав им черты настоящего города, но также добавили больше динамики, движения и тактильности. Теперь в "2ГИС" есть возможность отслеживать местоположение своих близких, пересекаться с ними спонтанно, строить маршруты к друзьям одним нажатием, а также узнавать, где они находятся и как у них дела. Опция 'Друзья на карте' значительно облегчает поддержание связи с семьей и друзьями.

"Уточняется, что как и в реальной жизни, вы решаете, с кем делиться своим местоположением, а с кем нет. Ваши координаты увидят только те, кому вы предоставите такую возможность", — сообщила продакт-лид "2ГИС" Марина Коневских.

Также сообщается, что до конца года будет введена фенкция контроля видимости с возможностью скрыть свое местоположение на карте друзей.

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