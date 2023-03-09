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  • Опубликована сегодня в 15:46

Продюсер Пригожин раскритиковал выступление Светланы Лободы на телевидении России

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на российском телевидении выступили артисты, которые критиковали страну. Об этом он сообщил в интервью News. ru.

В частности, речь идет о Светлане Лободе, которая не раз выступала против России в поддержку киевского режима. По словам Пригожина — это не что иное, как диверсие против страны.

Также Пригожин высказался против продвижения на российском телевидении Анны Приходько.

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