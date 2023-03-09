Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на российском телевидении выступили артисты, которые критиковали страну. Об этом он сообщил в интервью News. ru.
В частности, речь идет о Светлане Лободе, которая не раз выступала против России в поддержку киевского режима. По словам Пригожина — это не что иное, как диверсие против страны.
Также Пригожин высказался против продвижения на российском телевидении Анны Приходько.
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