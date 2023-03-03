Британские СМИ раскрыли финансовый интерес лоббистов конфликта на Украине

Американские лоббисты оказывают бесплатную помощь Украине, однако на самом деле получают миллионы от подрядчиков Пентагона, которому выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, пишет английская The Guardian.
Закон США о регистрации иностранных агентов требует, чтобы агенты иностранцев, занимающиеся политической деятельностью, периодически публично раскрывали информацию о своих действиях. До начала конфликта Киев на безвозмездной основе поддерживали 11 компаний, после — 25, отмечают авторы статьи, передает РИА "Новости".
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