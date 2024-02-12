Министр обороны США Ллойд Остин снова госпитализирован. Об этом сообщают СМИ.

За последние три месяца Остин уже в третий раз попадает в больницу. В прошлый раз его госпитализация вызвала политический скандал в США в связи с тем, что министр не сообщил о своей неспособности исполнять обязанности согласно инструкциям.

На этот раз он уведомил об ухудшении своего здоровья Конгресс и Белый дом. По данным источников, у 71-летнего Ллойда Остина диагностирован рак простаты. Временно исполнять обязанности главы Пентагона будет его заместитель Кэтлин Хикс.

Шеф Пентагона является одним из ключевых сторонников президента Джо Байдена, а также оказывает максимальное содействие Украине по вопросам поставок ей оружия и боеприпасов.