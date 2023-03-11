Внезапная оттепель после снегопадов может привести к затоплению дорог в Петербурге

Синоптики предупреждают о грядущих снегопадах на выходных, которые будет сопровождать нулевая температура воздуха. Снежный коллапс, который стал последствием бездействия коммунальщиков, может усугубиться из-за начавшейся оттепели. Растаявший снег преобразуется в лужи, которые не будут уходить, поскольку устаревшая система канализации не справляется со своими обязанностями.

Не уходящая с тротуаров и улиц вода создает множество трудностей для горожан, которым придется перепрыгивать огромные лужи.

Интересно, что несмотря на зиму, портал "Наш Санкт-Петербург" содержит более 200 жалоб на забитые или неработающие ливневки.

Напомним, что Александр Беглов обещал модернизировать канализацию еще в 2019 году, когда был врио губернатора города, но его слова оказались пустыми обещаниями. Работы хоть и были сделаны, но только на нескольких небольших участках.