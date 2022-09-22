За три года на посту губернатора Беглов так и не решил проблему с ливневками

Александр Беглов обещал модернизировать ливневые системы в ходе своей губернаторской предвыборной программы. С тех пор прошло три года, но реконструкция ливневок была закончена только по восьми адресам.

Петербуржцы не перестают отправлять жалобы на городской портал "Наш Санкт-Петербург". Люди пишут о новых адресах, где системы водоотвода практически не работают. На сегодняшний день на сайте образовалось более 250 необработанных обращений, и с приходом осеннего сезона их становится все больше.

"Просьба решить данную проблему — лужа по всему тротуару, людям невозможно пройти", — пишет жительница МО Балканский в составе Фрунзенского района. "Неисправна ливневая канализация. Засорен слив", — рассказывает житель МО Аптекарский остров в Петроградском районе. "Просадка, вода не может уйти в ливневку, вечная лужа", — пишет представитель МО Народный в Невском районе.

Таким образом, за три года на посту губернатора Беглов так и не выполнил обещания по ливневкам. Как сообщают СМИ, многие другие заявления градоначальника также остались только на словах.