Петербург "захлебывается" без обещанной Бегловым модернизации ливневок

В Петербург прибыл циклон "Орнелла", из-за которого на город только за 30 августа выпало 30% месячной нормы осадков. В ближайшие дни синоптики ожидают продолжение ливней и выпадения уже 70% от нормы.

При этом дороги и тротуары уходят под воду не столько от буйства стихии, а скорее из-за устаревших ливневок. Хотя губернатор Александр Беглов еще три года назад обещал модернизировать их.

Администрация сообщества "Молодой Петербург" показала на видео, как дорогу переходит на пятках пожилая женщина. В противном случае она бы замочила ноги.

Активисты предположили, что таким извращенным образом власти города заставляют пожилых петербуржцев занимать физкультурой и проводить профилактику варикоза. Но если оставить шутки, то ливни мешают не только пешеходами идти по тротуару, но и ездить по дорогам автомобилистам. Затопление магистралей провоцирует пробки.

Напомним, Петербург сталкивается с подтоплениями не впервые, на проблему уже указали затопления вестибюлей метро и улиц во время предыдущего циклона "Зельда". После него жители города буквально завалили портал "Наш Санкт-Петербург" сообщениями о нерабочих ливневках.