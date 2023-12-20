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Гастроэнтеролог Ломова: больше всего печени вредят коктейли, ликёры и шампанское
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  • Опубликована вчера в 23:49

Гастроэнтеролог Ломова: больше всего печени вредят коктейли, ликёры и шампанское

Врач-гастроэнтеролог из "СМ-Клиника" Валерия Ломова подчеркнула, что алкоголь в любом виде оказывает негативное воздействие на печень, вызывая разрушение её клеток и способствуя развитию фиброза, что может привести к циррозу.

Особенно ядовитыми для организма считаются разнообразные коктейли, содержащие много сахара, красителей и других вредных добавок.

Ликёр также признан опасным из-за избыточного содержания сахара и спирта, несмотря на свою лёгкость, отметила врач.

Шампанское, популярный новогодний напиток, также признано вредным для печени из-за большого количества сахара и газа, провоцирующего процессы гниения в кишечнике.

Ломова рекомендует предпочитать печени сухое красное или белое вино, содержащее антиоксиданты, такие как ресвератрол. Кроме того, в минимальных дозах считаются безопасными качественная водка и коньяк.

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