Врач Ломова выделила главных врагов печени

Гастроэнтеролог Валерия Ломова подчеркнула, что алкоголь и жирная пища считаются основными врагами печени, приводящими к разрушению гепатоцитов и, в конечном итоге, к развитию фиброза и цирроза.

Она также отметила, что продукты с высоким содержанием животного жира, такие как жирное мясо, сало, маргарин, а также избыток фруктозы, могут нанести вред печени. Врач предупредила о вреде белого сахара, соков, газированных напитков, шоколадных десертов и рекомендовала ограничивать потребление консервов и обработанных продуктов, содержащих много соли, консервантов и стабилизаторов, сообщает МедЗдрав.Инфо.