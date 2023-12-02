Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.12.2023 : 89,7619
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.12.2023 : 97,9126
ТАСС: нуждается ли печень в очистке?
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:07

ТАСС: нуждается ли печень в очистке?

Социальные сети и мессенджеры утверждают, что наличие симптомов, таких как изжога, тошнота и другие, свидетельствует о необходимости очистки печени.

Печень выполняет важные функции, обезвреживая токсичные вещества и обеспечивая организм глюкозой и другими необходимыми элементами. Несмотря на ее уникальные способности к регенерации, злоупотребление алкоголем, курение и неправильное питание могут вызвать проблемы.

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физическая активность вносят важный вклад в профилактику болезней печени. Организм способен самостоятельно очищаться, и "очистка" печени не требуется. При наличии тревожных симптомов следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, сообщает ТАСС.

Мир

ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ

ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Читать полностью
Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году

Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году

Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.

Читать полностью

Общество

Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%

Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%

Новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%, оценил кардиолог Вадим Закиев. Он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько этот препарат будет эффективен и безопасен в реальной клинической практике.

Читать полностью
Биолог Созыкин сообщил о неожиданной пользе миндаля

Биолог Созыкин сообщил о неожиданной пользе миндаля

Биолог Александр Созыкин сообщил о неожиданных пользах миндаля, утверждая, что употребление горсти миндальных орехов ежедневно может помочь снизить вес.

Читать полностью

Новости