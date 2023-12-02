ТАСС: нуждается ли печень в очистке?

Социальные сети и мессенджеры утверждают, что наличие симптомов, таких как изжога, тошнота и другие, свидетельствует о необходимости очистки печени.
Печень выполняет важные функции, обезвреживая токсичные вещества и обеспечивая организм глюкозой и другими необходимыми элементами. Несмотря на ее уникальные способности к регенерации, злоупотребление алкоголем, курение и неправильное питание могут вызвать проблемы.
Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физическая активность вносят важный вклад в профилактику болезней печени. Организм способен самостоятельно очищаться, и "очистка" печени не требуется. При наличии тревожных симптомов следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, сообщает ТАСС.
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