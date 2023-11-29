Врач Зубова: горький привкус во рту может говорить о заболевании печени

Большинство заболеваний печени протекают незаметно и проявляются симптомами лишь в тот момент, когда орган уже неспособен справиться с функциями. Помощь в таких случаях может быть затруднительной и даже невозможной. Однако существуют неочевидные признаки, по которым можно предположить проблемы с печенью на ранней стадии. Об этом рассказала врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Нина Зубова в интервью "Известиям" 29 ноября.
Печень играет ключевую роль в организме, вырабатывая желчь для пищеварения, очищая кровь от токсинов, участвуя в синтезе холестерина и других веществ. По словам врача, снижение аппетита, потеря веса, тяжесть в области правого подреберья и необъяснимая тошнота могут свидетельствовать о нарушениях в работе печени. В случае выявления подобных симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу-терапевту.
Также есть внешние признаки, которые следует обратить внимание, отметила врач. Пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи и обесцвечивание кала, горький привкус во рту, зудящие высыпания, ксантомы и ксантелазмы, покраснение ладоней и стоп, сосудистые звездочки и гинекомастия у мужчин могут быть связаны с проблемами печени.
Общая утомляемость и слабость без видимой причины также могут свидетельствовать о нарушениях работы печени, поскольку этот орган производит значительное количество энергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности.
Для диагностики состояния печени рекомендуются лабораторные и инструментальные обследования. По результатам их проведения врач может поставить диагноз и начать лечение, предотвращая осложнения.
Зубова также подчеркнула важность здорового образа жизни, включая умеренное употребление алкоголя, сбалансированное питание, избегание незащищенных половых контактов и осторожное использование лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Эти простые правила могут помочь предотвратить повреждения печени и серьезные проблемы со здоровьем.
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