Открыт эффективный способ устранения избыточного жира в печени

Экспериментальное средство Ретатрутид успешно действует на уменьшение веса у пациентов с ожирением и снижает содержание жира в печени. Эти результаты были представлены на собрании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), сообщает Правда.Ру.

Ранее опубликованные исследования, проведенные в июне 2023 года, показали, что Ретатрутид позволяет людям с ожирением потерять примерно четверть своего изначального веса за 11 месяцев. Дополнительные данные от участников этого исследования подтвердили, что препарат также эффективен в борьбе с жировой болезнью печени, проявляющейся в накоплении большого количества жира в органе и вокруг него.

Это явление часто является одним из побочных эффектов ожирения и присутствует приблизительно у 70% пациентов с диабетом 2 типа.

Исследователи проанализировали данные 98 взрослых с избыточным весом, которым была предоставлена высокая или низкая доза препарата. К концу исследования уровень жира в печени у пациентов снизился в среднем на 81-86%. К 48-й неделе 93% пациентов, получавших более высокую дозу, достигли уровня жира в печени менее 5%, что свидетельствует об исцелении от жировой болезни печени.