Московские ученые создали имитирующий печень фантом для медицинской практики

В Москве ученые разработали уникальную имитацию печени человека, которая воспроизводит форму и структуру органа, а также позволяет получать ультразвуковые изображения сосудов и патологий. Этот фантом предназначен для тренировки медицинских работников и усовершенствования их навыков в области ультразвуковой диагностики и медицинских манипуляций.

Заммэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова подчеркнула, что эта разработка будет полезной как для молодых специалистов, так и для опытных врачей. Она позволит улучшить уровень подготовки медицинского персонала и обнаруживать патологии с использованием ультразвука под контролем.

Фантом, созданный учеными, изготовлен из силиконоподобного материала, который адекватно воспроизводит ультразвуковые свойства человеческих тканей и может использоваться многократно. Эта разработка добавляется к ранее созданным фантомам молочной железы, щитовидной железы, сосудов и нервов человека. Эти модели активно применяются в клинической практике для различных медицинских исследований и манипуляций.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы является ведущей научно-практической организацией, специализирующейся на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину и развитии лучевой диагностики. Создание таких фантомов помогает повысить качество и доступность медицинской помощи жителям Москвы и соответствует целям национального проекта "Здравоохранение".